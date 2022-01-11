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مراسل العالم: استشهاد مدني يمني وإصابة آخر جراء غارة لطيران العدوان السعودي استهدفت رعاة مواشي في مديرية حريب بمحافظة مأرب

الثلاثاء ١١ يناير ٢٠٢٢ - ١٢:١٩ بتوقيت غرينتش

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