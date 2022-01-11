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إيران تلغي قيود السفر الاحترازية مع دول الجوار

إيران تلغي قيود السفر الاحترازية مع دول الجوار
الثلاثاء ١١ يناير ٢٠٢٢ - ١٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الداخلية الإيرانية أحمد وحيدي عودة إجراءات السفر عبر المنافذ الحدودية البرية مع دول الجوار إلى طبيعتها، وإلغاء قيود السفر الاحترازية الخاصة بالحد من تفشي الكورونا مع هذه الدول.

العالم - إيران

وفي تصريح للصحفيين أشار "وحيدي" إلى اجتماع المقر التنفيذي للجنة الوطنية لمكافحة كورونا الذي ترأسه اليوم الثلاثاء؛ مبينا أنه تقرر في هذا الاجتماع إلغاء القيود الاحترازية المفروضة على السفر عبر المعابر الحدودية البرية مع دول الجوار.

وأضاف أن هذه القيود رُفعت أيضا عن بعض الدول التي يسمح لرعاياها بالسفر إلى ايران جوّا فقط، لكنها تمكنت من احتواء الوباء.

وفيما يخص الدول الأوروبية وفرنسا وبريطانيا، فقد أكد وزير الداخلية الإيرانية أن القيود المفروضة عليها لا تزال سارية، بينما يتم دراسة إلغاء هذه الإجراءات بشأن سائر البلدان.

وشدد وحيدي أنه يتعين على جميع القادمين إلى البلاد عبر المنافذ البرية، الامتثال إلى التعليمات الوقائية والصحية وتقديم شهادات الخلو من مرض كورونا (بي سي آر) وتلقي الجرعتين من اللقاحات المضادة لهذا الفيروس.

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