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أميرعبداللهيان يلتقي في الدوحة بـ إسماعيل هنية

أميرعبداللهيان يلتقي في الدوحة بـ إسماعيل هنية
الثلاثاء ١١ يناير ٢٠٢٢ - ١٢:٥١ بتوقيت غرينتش

أجرى وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان لقاءا مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بمبنى السفارة الإيرانية في العاصمة لقطرية الدوحة.

العالم - إيران

يتبع..

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