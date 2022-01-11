أول معرض للطوابع البريدية بين ايران والصين بطهران 

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وأشار تشانغ هوا السفير الصيني بطهران الى أن:"جسر"خواجو" وجسر" گوانگ جي"الصيني من ضمن الطوابع المشتركة بين البلدين، وهذا الطابع الصغير اشبه بالسفير الثقافي الذي ينقل مفاهيم ثقافية ويعرف بثروات البلدان ويمد جسرا من التواصل في كافة المجالات.



وقال عباس عراقجي مستشار وزير الخارجية الإيراني:"العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تمتد الى اكثر من خمسين عاما كما أن التعاون بين ايران والصين ليس فقط تاريخية وانما مستمرا على المدى البعيد خاصة في ما يتعلق بالاقتصاد".



علاقات طيبة للغاية بين الحضارتين القديمتين المرتبطتين تاريخيا من خلال طريق الحرير وثقها هذا الطابع البريدي الذي يعتبر نادرا بحسب القائمين على المعرض.



وأكد جييو كونغ وهو مواطن صيني:"هذا الطابع يوثق العلاقات التجارية بين طهران وبكين التي تمتد الى عقود طويلة ولكنني اتمنى من المسؤولين العمل اكثر في المجالات الثقافية".



وقالت كوكي يان وهي مواطنة صينية:"انا اعتقد أن هذه الطوابع الورقية الصغيرة بامكانها أن توصل رسالة المحبة وعمق العلاقة التي تربط البلدين ببعضها".



إصدارات تحمل تصاميم منوعة، وثقت ابرز المحطات والاحداث والتطورات الايرانية الصينية، اضافة الى تخليد ابرز الشخصيات والمناسبات الوطنية والمنجزات والمعالم العمرانية والفنية.

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