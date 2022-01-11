الثلاثاء ١١ يناير ٢٠٢٢
٠٢:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

إصابات بمواجهات مع الاحتلال قرب البيرة بعد وقفة غضب لطلبة بيرزيت برام الله

إصابات بمواجهات مع الاحتلال قرب البيرة بعد وقفة غضب لطلبة بيرزيت برام الله
الثلاثاء ١١ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:٤٩ بتوقيت غرينتش

أصيب عشرات الشبان الفلسطينيين خلال مواجهات اندلعت مساء اليوم مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب وقفة غضب دعت لها الأطر الطلابية في جامعة بيرزيت برام الله، عند حاجز بيت إيل العسكري قرب المدخل الشمالي لمدينة البيرة في الضفة الغربية.

العالم- فلسطين

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام بكثافة تجاه المتظاهرين الذين رشقوها بالحجارة وأشعلوا الإطارات المطاطية في المكان.

وأفادت مصادر محلية بتسجيل إصابة حتى اللحظة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الرأس، وآخرون بالاختناق بالغاز السام.

وشارك طلبة جامعة بيرزيت في وقفة غضب قبل أن يخوضوا مواجهات مع قوات الاحتلال، ردًا على اقتحامها الجامعة واعتقال وإصابة عدد من منسقي الكتل الطلابية والطلبة، أمس.

وفي مؤتمر صحفي مساء أمس، أكدت الأطر الطلابية التي دعت إلى الوقفة، أنها ستبقى شوكة في حلق الاحتلال وأعوانه.

روابط ذات صلة

46 إصابة ومعتقلان بمواجهات مع الاحتلال على مدخل البيرة

طلاب بيرزيت قرروا مواجهة الاحتلال

ادانات لاقتحام الاحتلال لجامعة بيرزيت برام الله

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بعد اتهام اسرة الراحل للأطباء.. مصر تفتح تحقيقا رسميا في وفاة الإعلامي وائل الإبراشي

'حماس' تستنكر كافة محاولات تهويد الاحتلال للنقب

شاهد.. الشهيد ابو مهدي المهندس حاضر في كلاسيكو العراق!

'المهندسين الأردنيين' تعد بدائل لاتفاق الماء مقابل الكهرباء مع الاحتلال

محسن رضائي يشدد على إستمرار الدعم الإيراني لدول المقاومة

بالفيديو.. فندق 5 نجوم لـ'الإبل' في السعودية!