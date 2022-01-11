إصابات بمواجهات مع الاحتلال قرب البيرة بعد وقفة غضب لطلبة بيرزيت برام الله

العالم- فلسطين

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام بكثافة تجاه المتظاهرين الذين رشقوها بالحجارة وأشعلوا الإطارات المطاطية في المكان.

وأفادت مصادر محلية بتسجيل إصابة حتى اللحظة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الرأس، وآخرون بالاختناق بالغاز السام.

وشارك طلبة جامعة بيرزيت في وقفة غضب قبل أن يخوضوا مواجهات مع قوات الاحتلال، ردًا على اقتحامها الجامعة واعتقال وإصابة عدد من منسقي الكتل الطلابية والطلبة، أمس.

وفي مؤتمر صحفي مساء أمس، أكدت الأطر الطلابية التي دعت إلى الوقفة، أنها ستبقى شوكة في حلق الاحتلال وأعوانه.