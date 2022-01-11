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وزير الخارجية الايراني يلتقي نظيره القطري ويبحث معه تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية والدولية لا سيما الوضع في أفغانستان واليمن

الثلاثاء ١١ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:٢١ بتوقيت غرينتش

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