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مراسل العالم: وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يستقبل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنيه في السفارة الإيرانية بالدوحة

الثلاثاء ١١ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:٢١ بتوقيت غرينتش

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