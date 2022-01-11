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جولة جديدة لوزير الخارجية الإيراني في سلطنة عمان وقطر..وهذا هدفها

الثلاثاء ١١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٢ بتوقيت غرينتش

الدبلوماسية الإيرانية تتحرك في المنطقة من جديد، بهدف تعزيز التعاون الإقليمي، وحل الأزمات والمشاكل التي تعاني منها المنطقة.

العالم - خاص بالعالم

وزير الخارجية الايراني وفي محطته الإقليمية الثانية، زار قطر، وإلتقى بكبار المسؤولين في البلد وبحث معهم العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية والدولية لا سيما الوضع في أفغانستان واليمن.

أمير عبد اللهيان وبعيد لقائه بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ونظيره محمد بن عبدالرحمن، شدد على أن المباحثات مع المسؤولين القطريين تركزت على تعزيز التعاون الثنائي.

وفي سلطنة عمان محطته الأولى أشار أمير عبد اللهيان إلى أن التعاون السياسي كانت ضمن محادثاته مع المسؤولين العمانيين، واضاف أن المباحثات تناولت الأوضاع في اليمن وافغانستان وفلسطين المحتلة، فضلا عن محادثات فيينا لإلغاء الحظر الأميركي عن ايران.

وكان أمير عبد اللهيان التقى نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي وأجرى معه محادثات ثنائية تركزت حول سبل توسيع العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وكذلك التشاور حول القضايا المهمة في المنطقة.

وزير الخارجية العماني شدد من جانبه على ضرورة استغلال هذه الزيارة لتبادل أوجه النظر في شأن العديد من الملفات ذات الاهمية السياسية والاستراتيجية في منطقتنا'.

أمير عبد اللهيان كان قد ألتقى في مسقط أيضا كبير المفاوضين في حكومة الانقاذ الوطني اليمنية 'محمد عبد السلام حيث أعرب عن اسفه لاستمرار العدوان المفروض على الشعب اليمني؛ مطالبا بإلغاء الحصار و وقف الحرب في هذا البلد.

كما شدد على ضرورة انتهاج الحل السياسي والحوار بمشاركة جميع الشعب اليمني لحل المشاكل في اليمن.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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