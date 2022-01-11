الرئيس اللبناني يدعو الأطراف السياسية إلى حوار عاجل..لهذا السبب

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وكان البارز، اعلان مقاطعة عدد من القوى السياسية ومعارضتها ابرزها من سعد الحريري وسمير جعجع، ووليد جنبلاط.

فيما التقى عون برئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد، ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وطلال ارسلان، الذين اكدو على ضرورة الحوار بين اللبنانيين كسبيل للبدء بالاصلاحات وايجاد الحلول.



المتابعون رأوا في مقاطعة البعض ووضع العصي في عجلات الحوار هدفا يتجاوزرغبتهم ليتصل بأمر عمليات خارجي لهذه القوى.



هذا ويستكمل رئيس الجمهورية لقاءاته الثنائية مع القوى الرئيسة في البلاد بظل الانقسام السياسي اللبناني، حول العديد من الملفات، وسط استمرار الازمه الاقتصادية والمالية بفعل العقوبات الامريكية المدروسة والجائرة على لبنان.



والتحريض المستمر بهدف اضعاف قوته القائمة على ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة التي تحمي حقوقه ومكتسباته السيادية.

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