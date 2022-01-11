مصر تفتح تحقيقا رسميا في وفاة الإعلامي وائل الإبراشي

العالم - مصر

هذا وأدانت نقابة أطباء مصر،تصريحات أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، عبر وسائل الإعلام، التي اتهمت فيها أحد الأطباء بارتكاب خطأ طبي في بداية علاج زوجها إثر إصابته بفيروس كورونا.

وقالت نقابة الأطباء، في بيان، إن "الادعاء بحدوث خطأ طبي كان السبب في وفاة الراحل كان بدون أي سند قانوني أو برهان طبي يدلل على صحة ادعاء أرملة الإعلامي الراحل، ورغم مرور أكثر من عام على واقعة الخطأ التي نسبتها أرملة الفقيد لأحد الأطباء حسب ما ورد في تصريحها".

وأضاف البيان أن النقابة "تابعت الجدل المثار مؤخراً حول وفاة الإعلامي، وإذ أنها تتفهم مشاعر الحزن وآلام الفقد التي انتابت أسرة الفقيد ومحبيه، إلا أن النقابة تستنكر وترفض أن تكون إحدى وسائل تفريغ شحنات الغضب والحزن هي التعدي والهجوم على أطباء مصر".

وأعربت النقابة عن "إدانتها التامة لكلمات السب والقذف في حق أطباء مصر والتي حملتها تصريحات السيدة أرملة الفقيد لإحدى القنوات الصحفية، بوصفها الأطباء بـ(القتلة)".

وطالبت نقابة أطباء مصر المستشار النائب العام التوجيه بالتحقيق في جميع ملابسات الواقعة ومطالبة أرملة الإعلامي الراحل بتقديم التقارير الطبية والمستندات الدالة على صحة ادعائها، وأكدت النقابة أنها ستقوم بدراسة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الواقعة.

وحذرت النقابة من أن "التناول غير المهني للأحداث الطبية، والهجوم المتكرر ضد الأطباء داخل مصر وكذلك عدم وجود قانون خاص يناقش قضايا الضرر الطبي على أسس علمية و مهنية، كل ذلك سيؤدي للإساءة إلى سمعة مهنة الطب في مصر واستمرار هجرة الأطباء المصريين إلى الخارج والذين تجتذبهم جميع دول العالم لمهارتهم، ما يعود على المجتمع المصري ببالغ الضرر".

كان وائل الإبراشي توفي ، يوم الأحد، عن عمر يناهز 58 عامًا، بعد معاناة مع المرض إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد في نهايات عام 2020، وأعربت شخصيات عامة و فنانون وإعلاميون عن حزنهم لوفاة الإعلامي الراحل.

من ناحية أخرى، لم تتلق النقابة العامة للأطباء، حتى الآن، أى شكاوى من أسرة الإعلامي الراحل بشأن ما تم تداوله منسوبا لزوجته، حول وفاته نتيجة لأخطاء طبية في علاجه من الإصابة بفيروس كورونا.