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الفصائل الفلسطينية تحذر الاحتلال من عواقب استشهاد أبو حميد

الثلاثاء ١١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

انتصر هشام ابو هواش، لكن السجون الاسرائيلية ملئ بهشام، ناصر ابو حميد، هو وجهة جديدة لتضامن الفلسطينيين.

العالم - مراسلون

فقد نظمت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية وقفة احتجاجية بالتزامن مع الضفة المحتلة والقدس لنصرة الاسير المريض ناصر ابو حميد الذي قد يستشهد في اية لحظة بسبب الاهمال الطبي.

وقال زكي دبابش القيادي في حماس ومنسق القوى الاسلامية والوطنية:"نحن ننتظر اعلان استشهاده في أي لحظة وقد حملنا المسؤولية الاحتلال الصهيوني وقد عملنا المسؤولية كل المؤسسات الدولية ازاء ما يحصل في السجون وان المقاومة ستقول كلمتها إزاء ما يحصل في السجن أو ان حصل اي مكروه لهذا الاسير أو لهؤلاء الأسرى".

الأسير ناصر ابو حميد محكوم سبع مؤبدات و٥٠ عاما يعاني من سرطان في الرئة وحالته تزداد سوءا مع ظروف السجن القاسية.

فهو يقبع في السجن مع كل أخوته الخمسة وجميعهم محكومين مدى الحياة، اما شقيقه الوحيد خارج السجن فقد استشهد ولهذا حذرت الفصائل من ثورة شعبية عارمة اذا ما استشهد ناصر

داخل السجون الاسرائيلية عالم آخر يناضل فيه الأسرى ليس لحريتهم فقط بل من أجل ان يبقوا على قيد الحياة

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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