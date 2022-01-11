إدعاءات إماراتية سعودية بتحقيق إنجازات بشمال مأرب

العالم - خاص بالعالم

في الميدان تقول مصادر الامارات ان ما يسمى بقوات العمالقة المؤلفة من عناصر تكفيرية وسلفية،قد سيطرت على العديد من المناطق في شبوة، واعادت احتلال مواقع كانت سابقا بيد قوات صنعاء.



وتشرح المصادر ان ما يسمى بقوات العمالقة قامت بتغيير تكتيكها والتوجه الى منطقة شبوة بعد انسحابها من الساحل. بناءا على هذا التغيير في التكتيك، احتلت القوات المنسحبة من الساحل مجددا مناطق 'بيحان'و'عسيلان' و 'العلم' .

النقطة المهمة في هذه الاشتباكات هي أن قوات العمالقة ادركت عدم جدوى استمرار وجودها على الساحل ولذلك اضطرت للانسحاب من المنطقة.

كما تم تكليف القوات الموالية للإمارات إلى تركيز قوتها على منع سقوط مأرب، بالتعاون مع القوات السعودية المهزومة.

في المقابل، وبينما لا تزال أجزاء مهمة من المنطقة الحدودية بين شبوة ومأرب تخضع لسيطرة القوات اليمنية، إلا أن هذه القوات فضلت التخلي عن المناطق الثلاث التي حررتها مسبقا بهدف حماية قواتها وتجنب استنزاف قدراتها العسكرية، ونقل الحرب إلى المناطق الجبلية، وتحويل تركيزها في النهاية إلى تحرير المناطق المحدودة المتبقية من محافظة مأرب .

وهنا يطرح التساؤل عن اهداف عودة الإمارات الى صفوف تحالف العدوان في الجبهات الشرقية بعد إعلان انسحابها مرتين، في الاتفاق السعودي الإماراتي .



ويبدو التحرك اليمني ضد الامارات وسياستها العدوانية جليا، حيث اكدت عملية مصادرة السفينة الإماراتية التي تحمل العتاد والأسلحة والتي حدثت قبل أيام،وكانها عملية تحذير للامارات التي استأنفت اعمالها العدائية ضد اليمن.



وازاء العدوان المستمر ،لم يبق امام العدوان الا اختلاق الاكاذيب كفرصة له للهروب من الحقيقة على الارض،تمثلتْ في سرقةِ مشاهدَ من فيلمٍ وثائقيٍ أميركي عن الحرب على العراق، وادعى أنها تعودُ لمستودعِ صواريخَ باليستيةٍ ايرانية في ميناء الحديدة اليمني.



فضيحة اخرى لتحالف العدوان السعودي كان في ما نشرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية بأن السعودية طلبت من دول في الخليج الفارسي مساعدتها في تعزيز مخزونها من الصواريخ المضادة المستخدمة في منظومة الباتريوت، وذلك مع تصاعد وتيرة الهجمات التي تشنها قوات صنعاء بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

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