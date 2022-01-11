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وزير الخارجية الإيرانية يلتقي الجمعة في بكين بنظيره الصيني

وزير الخارجية الإيرانية يلتقي الجمعة في بكين بنظيره الصيني
الثلاثاء ١١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٤١ بتوقيت غرينتش

إشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إلى زيارة وزير الخارجية الإيرانية للصين وقال إن بكين مستعدة لتعميق شراكتها الاستراتيجية مع طهران أكثر فأكثر.

العالم - إيران

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين في مؤتمر الصحفي اليومي، في إشارة إلى زيارة وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان للصين يوم الجمعة للقاء نظيره الصيني، إن بكين مستعدة لتعزيز شراكتها الاستراتيجية مع إيران أكثر فاكثر .

وقال الدبلوماسي الصيني إن حسين أميرعبداللهيان ووانغ يي سيلتقيان يوم الجمعة، 14 يناير، بحسب شبكة سي إن إن.

وذكرت وسائل إعلام صينية أن الاجتماع سيعقد في الوقت الذي تشهد فيه الصين وإيران تطورا في العلاقات الثنائية.

ووقع وزيرا خارجية البلدين على وثيقة برنامج التعاون الشامل الإيراني الصيني خلال زيارة وانغ يي عضو مجلس الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية ، لطهران في 27 أبريل.

الوثيقة الحالية عبارة عن خطة نهج شاملة طويلة المدى (25 عاما) تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المتكافئة في العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية.

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