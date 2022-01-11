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بسام ابو عكر باحث في الشؤون الاسرائيلية: منظومة الكيان المحتل الأمنية فشلت في العداون الذي شنه الكيان على لبنان عام 2006 حيث تلقى ضربات قوية كشفت هشاشة قواته

الثلاثاء ١١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٣ بتوقيت غرينتش

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