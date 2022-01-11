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مجلس الوزراء العراقي يتخذ 3 قرارات هامة

مجلس الوزراء العراقي يتخذ 3 قرارات هامة
الثلاثاء ١١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٨ بتوقيت غرينتش

اتخذ مجلس الوزراء العراقي، ثلاثة قرارات جديدة، فيما شهدت الجلسة استعراض التقرير الوبائي، والإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا.

العالم - العراق

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن الأخير "ترأس اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية ل‍مجلس الوزراء، ناقش فيها تطوّرات الأحداث في البلاد، وبحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار القرارات والتوصيات بشأنها".

وأشار الكاظمي إلى مشروع (داري) السكني الذي أطلقته الحكومة قبل أشهر، والذي يعد أول مبادرة تطلق عن طريق التسجيل الإلكتروني، وتتمتع بالشفافية، وتخلو من المحسوبيات وتدخلات أصحاب النفوذ، موجهاً باستمرار متابعته من قبل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، ومكتب رئيس الوزراء، وهيئة المستشارين.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن "الحكومة خصصت أكثر من نصف مليون قطعة أرض، تقدم عليها أكثر من ثلاثة ملايين مواطن، مبيناً أنه تم فرز الأراضي ووضعت خطة متكاملة لتقديم الخدمات لها من مياه صالحة للشرب، وشبكة للصرف الصحي، والكهرباء، والإنترنت، والطرق".

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