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مباحثات عراقية - مصرية بشان ملف المياه

مباحثات عراقية - مصرية بشان ملف المياه
الثلاثاء ١١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٧ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني، مع السفير المصري في بغداد وليد محمد إسماعيل ملف المياه والتغيرات المناخية.

العالم - العراق

وقالت الوزارة في بيان، إن "وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني استقبل سفير جمهورية مصر العربية في بغداد وليد محمد اسماعيل"، لافتة الى أن "اللقاء تناول بحث علاقات التعاون بين الجانبين في مجال الموارد المائية لتعزيزها وتطويرها والاستفادة من التجربة المصرية في مجال الاستفادة من مياه المبازل، وبحضور الوكيل الاداري للوزارة رائد عبد زيد الجشعمي".

وأكد الوزير الحمداني خلال اللقاء بحسب البيان، "سعي العراق إلى تفعيل وتوسيع نطاق عمل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين لتبادل الخبرات وتفعيل عمل اللجان المشتركة بين الجانبين لغرض تطوير قطاع الموارد المائية ومواجهة التحديات في ظل تسارع التغيرات المناخية وآثارها على دول العالم والمنطقة".

من جانبه ثمن السفير المصري "الجهود المبذولة من قبل الوزير للارتقاء وتطوير أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين في قطاع الموارد المائية".

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