الثلاثاء ١١ يناير ٢٠٢٢
٠٤:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

هنية لقناة العالم: وضعنا معالي الوزير أمير عبد اللهيان بصورة المناخات الأيجايبة المتعلقة بالمقاربات والمصالحات بين طهران والدول العربية الشقيقة

الثلاثاء ١١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. أمهات الشهداء يسيرن موكب بأم درمان

أرمينيا تعلن إصابة 3 من جنودها إثر قصف نفذته أذربيجان

وسط حراسةٍ مشددة.. وفد إماراتي ومستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

بالفيديو والصور.. إغارة مباغتة على مرتزقة العدوان في جبل عامر بجيزان

مقاومون فلسطينيون يطلقون النار صوب جيش الاحتلال بمخيم جنين

مجلس الوزراء العراقي يتخذ 3 قرارات هامة