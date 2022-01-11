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روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
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إسماعيل هنية لقناة العالم: مستعدون لخوض أي غمار من أجل إنهاء المأساة التي يعيشها أسرانا في سجون الاحتلال الصهيوني
إسماعيل هنية لقناة العالم: الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة وفي مقدمتها حركة حماس تجعل قضية الأسرى على رأس اولوياتها
إسماعيل هنية لقناة العالم: يتحمل العدو الصهيوني مسؤلية أي مكروه قد يصيب الأسير محمد أبو حميد الذي يمر بوضع صحي خطير للغاية
إسماعيل هنية لقناة العالم: معركة الامعاء الخاوية إحدى تجليات الصراع مع كيان الاحتلال التي تتحقق من خلالها محطات من الانتصار على العدو
إسماعيل هنية لقناة العالم: معركة الامعاء الخاوية إحدى تجليات الصراع مع كيان الاحتلال التي تتحقق من خلالها محطات من الانتصار على العدو
هنية لقناة العالم: العلاقات بين الجمهورية الإسلامية والمقاومة متينة وبحثنا مع الوزير أمير عبد اللهيان سبل تعزيز العلاقات الثنائية
هنية لقناة العالم: نحن في حماس سعداء بأي توجهات لمعالجة الأوضاع داخل المنطقة لمحاصرة التمدد الإسرائيلي
هنية لقناة العالم: وضعنا معالي الوزير أمير عبد اللهيان بصورة المناخات الأيجايبة المتعلقة بالمقاربات والمصالحات بين طهران والدول العربية الشقيقة
هنية لقناة العالم: استعرضنا مع وزير الخارجية الإيراني دور الجمهورية الإسلامية في دعم القضية الفلسطينية ودعمها المتواصل للشعب الفلسطيني
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية لقناة العالم: اللقاء مع أمير عبد اللهيان تناول مجمل التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية
إسماعيل هنية لقناة العالم: معركة الامعاء الخاوية إحدى تجليات الصراع مع كيان الاحتلال التي تتحقق من خلالها محطات من الانتصار على العدو
الثلاثاء ١١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٤ بتوقيت غرينتش
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