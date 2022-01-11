الثلاثاء ١١ يناير ٢٠٢٢
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إسماعيل هنية لقناة العالم: معركة الامعاء الخاوية إحدى تجليات الصراع مع كيان الاحتلال التي تتحقق من خلالها محطات من الانتصار على العدو

الثلاثاء ١١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٤ بتوقيت غرينتش

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