الثلاثاء ١١ يناير ٢٠٢٢
٠٥:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

وسط حراسةٍ مشددة..

وفد إماراتي ومستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

وفد إماراتي ومستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
الثلاثاء ١١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش

اقتحم وفد إماراتي، اليوم الثلاثاء 11 يناير 2022، المسجد الأقصى المبارك، بحمايةٍ مشددة من شرطة وضباط الاحتلال.

العالم - فلسطين

وأفاد موقع القسطل الفلسطيني : أن عددًا من ضباط وعناصر شرطة الاحتلال اقتحموا المسجد القبلي؛ من أجل تأمين اقتحام الوفد الإماراتي له، ومن ثُمَّ قاموا باقتحام قبة الصخرة.

في سياق آخر، اقتحم 179 مستوطناً المسجد الأقصى خلال جولة الاقتحامات، التي استمرت عدة ساعات، وسط حمايتهم من قبل عناصر من شرطة الاحتلال وقواتها الخاصة المدججة بالسلاح.

وضيّقت شرطة الاحتلال المتمركزة عند أبواب المسجد الأقصى على المصلين أثناء دخولهم، واحتجزت هوياتهم وفتّشت حقائبهم.

وتتم هذه الاقتحامات بشكلٍ يومي ما عدا الجمعة والسبت، من باب المغاربة الخاضع لسيطرة شرطة الاحتلال بشكل كامل، وحتى باب السلسلة، وتتخلل الاقتحامات صلوات وطقوساً تلمودية عند المنطقة الشرقية قرب مصلى باب الرحمة.

روابط ذات صلة

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

"ألم كعب القدم"..تعرف على أسبابه وعلاجه!

الصدر: ماضون بتشكيل حكومة أغلبية وطنية

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 11-01-2022

كيان الاحتلال.. انكشاف الجبهة الداخلية

أميرعبداللهيان: ندعم إي مبادرة تساعد على استقرار وأمن المنطقة

دراسة: الأمريكيون يفقدون الثقة بقدرة لقاحاتهم