دراسة: الأمريكيون يفقدون الثقة بقدرة لقاحاتهم

العالم ـ الأميركيتان

وقال منفذو الاستطلاع "أكسيوس وإيبسوس" في بيان اليوم الثلاثاء: "الصورة الكبيرة أن 36% من المشاركين في الاستطلاع الذين طعموا وثبتت إصابتهم بالفيروس أو يعتقدون أنهم أصيبوا به الآن، يقولون إنهم أصيبوا بعد التطعيم الكامل".

هذه النسبة تقارن بـ22% في منتصف ديسمبر/ كانون الأول و6% فقط في الصيف الماضي. قال ما يقرب من 9 من بين كل 10 أمريكيين الآن إنهم يعرفون شخصا أصيب بالفيروس.

وأضاف البيان: "ثلاثة أرباع المستجيبين في الموجة الأخيرة من استطلاعنا الوطني يقولون إنهم تلقوا اللقاح، ولكن هناك وعي عام واسع بأنه حتى التطعيم الكامل والجرعات التعزيزية لا يوقف الاختراقات في هذه السلالة".

لا تزال الثقة العامة في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ثابتة نسبيا عند 49% وللحكومة الفيدرالية عند 62% وفي قدرة الرئيس جو بايدن على مكافحة الوباء بنسبة 45%.

ولم تنخفض أي من هذه الأرقام بشكل ملحوظ منذ ظهور متحور "أوميكرون"، لكن الاستطلاع حذر من أنه خلال الشهر الماضي، تراجعت تلك الثقة.