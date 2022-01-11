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موكب لأمهات الشهداء في الخرطوم إحتجاجا على"قتل متظاهرين"

الثلاثاء ١١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

"ياقاتل الروح من الله وين بتروح"، بهذه الكلمات انطلق موكب نساء السودان تتقدمهن أمهات قتلى التظاهرات، انطلقن وهنّ يعتصرهم الالم والحزن.

العالم - مراسلون

فالقتلى منذ انقلاب الـ25 من اكتوبر تجاوز الـ60 ومتوسط اعمارهم أقل من الـ20 عامًا، قتلهم العسكر بدم بارد وهم يهتفون بسلمية الثورة ومدنية الدولة.

شارع الأربعين بأم درمان بخلاف شهرته التاريخية منذ مئات السنين في نقل البضائع لدول الجوار الافريقي.

الا انه الان مركزا لتجمع المتظاهرين في مدينة أم درمان، وبالقرب منه مستشفى الاربعين الذي عالج المصابين وشهد عمليات الكر والفر بين العسكر والمتظاهرين.

المتظاهرات توقفن أمام المستشفي وهنّ يتذكرن ابناءهن، وقد فارقوا الحياة قتلا بالرصاص الحي .

واكد نساء السودان استمرار التظاهرات وأنّهن سيشاركن فيها حتي اسقاط النظام العسكري وفرض مدنية الدولة.

"ستون"، ليست رقمًا، انها ارواح القتلي الذين سقطوا برصاص العسكر، إنها دعوات الثكلى من الامهات، لإيقاف حمامات الدم في السودان وذهاب العسكر الى ثكناته.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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