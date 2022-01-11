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البرهان: حريصون على تعيين رئيس وزراء مدني

البرهان: حريصون على تعيين رئيس وزراء مدني
الثلاثاء ١١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش

قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ان الحكومة الانتقالية "حريصة" على استكمال مؤسسات الفترة الانتقالية وتعيين رئيس الوزراء المدني.

العالم - السودان

جاء ذلك خلال لقاء البرهان، اليوم الثلاثاء، في الخرطوم، مع مبعوث رئيس جمهورية جنوب السودان مستشار شؤون الرئاسة الدكتور كوستيلو قرنق رينق.

وأثنى البرهان، على الاهتمام المتعاظم لرئيس جمهورية جنوب السودان؛ لمتابعة الأحداث السياسية الراهنة، ولدوره المقدر في دعم مسيرة السلام والاستقرار عبر الوساطة، وإيجاد قاعدة مشتركة للحوار بين كافة المكونات للوصول لرؤية موحدة تحقق تطلعات الشعب السوداني.

وأكد ضرورة تحسين العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدولتين وسبل دعمها وتطويرها بما يعزز علاقات شعبي البلدين.

وأطلع البرهان، مبعوث رئيس جمهورية جنوب السودان، على مجمل الأوضاع السياسية الراهنة.

من جانبه، أوضح الدكتور كوستيلو قرنق، أن اللقاء تطرق لأهمية إعادة فتح المعابر بين الدولتين، وضرورة تنشيط حركتي النقل النهري والبري بين الدولتين تسهيلا لعملية الاستيراد والتصدير.

وأكد أن السودان بخبرته في إدارة الحوار قادر على تجاوز القضايا والتحديات الراهنة، منوها بدوره في معالجة الخلافات القبيلة والأزمات في جنوب السودان.

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