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مراسل العالم: 72 غارة لطيران العدوان السعودي على عدد من المحافظات اليمنية خلال الـ24 ساعة الماضية منها 44 غارة على شبوة

الثلاثاء ١١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٣ بتوقيت غرينتش

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