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خليل التفكجي: بسبب سياسة الاستيطان في الضفة الغربية من المستحيل إقامة دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي

الثلاثاء ١١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٣ بتوقيت غرينتش

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