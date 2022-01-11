وجهاء دير الزور يشيدون بالتسوية الشاملة لأبناء المحافظة

العالم - سوريا

وبين عدد من وجهاء وشيوخ العشائر في تصريحات لمراسل سانا أن التسوية فرصة تحمل في مضامينها التسامح والعفو لكل من لم تتلطخ يداه بالدماء حيث أشار الشيخ غانم الفياض من عشيرة البوسرايا إلى أن هذه التسوية فرصة لعودة من ابتعد عن جادة الصواب إلى حياته الطبيعية والمساهمة ببناء الوطن من خلال زراعتهم أراضيهم وتربية مواشيهم والعودة إلى المدارس.

ولفت شلاش الذياب من وجهاء ريف المحافظة الغربي إلى أن الاقبال الكبير على مراكز التسوية هو رسالة واضحة تترجم رغبة الجميع بالعودة إلى حضن الوطن داعياً كل من تشملهم التسوية إلى الانضمام اليها.

وأشار عدد من المواطنين الذين تمت تسوية أوضاعهم إلى أن الاجراءات تتم بكل سهولة ويسر حيث بين صبحي عبد اللطيف أنه فار من الخدمة وجاء إلى مركز الشميطية لتسوية وضعه والعودة إلى صفوف الجيش العربي السوري.

من جانبه بين شادي الهزاع أنه متخلف عن الخدمة الاحتياطية وجاء لتسوية وضعه تمهيداً للالتحاق بالخدمة بينما أوضح علي العجيل أنه جاء من منطقة الكسرة لتسوية وضعه منوهاً بالإجراءات السهلة والميسرة في عملية التسوية.

وتتواصل خلال الأيام القادمة عملية التسوية لإتاحة الفرصة أمام جميع المدنيين المطلوبين والعسكريين الفارين والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية للعودة إلى حضن الوطن.