الثلاثاء ١١ يناير ٢٠٢٢
٠٦:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

وجهاء دير الزور يشيدون بالتسوية الشاملة لأبناء المحافظة

وجهاء دير الزور يشيدون بالتسوية الشاملة لأبناء المحافظة
الثلاثاء ١١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٦ بتوقيت غرينتش

يستمر مركز التسوية في بلدة الشميطية غرب دير الزور استقبال الراغبين بتسوية أوضاعهم في إطار التسوية الشاملة الخاصة بأبناء المحافظة والتي انطلقت في الـ14 من تشرين الثاني الماضي.

العالم - سوريا

وبين عدد من وجهاء وشيوخ العشائر في تصريحات لمراسل سانا أن التسوية فرصة تحمل في مضامينها التسامح والعفو لكل من لم تتلطخ يداه بالدماء حيث أشار الشيخ غانم الفياض من عشيرة البوسرايا إلى أن هذه التسوية فرصة لعودة من ابتعد عن جادة الصواب إلى حياته الطبيعية والمساهمة ببناء الوطن من خلال زراعتهم أراضيهم وتربية مواشيهم والعودة إلى المدارس.

ولفت شلاش الذياب من وجهاء ريف المحافظة الغربي إلى أن الاقبال الكبير على مراكز التسوية هو رسالة واضحة تترجم رغبة الجميع بالعودة إلى حضن الوطن داعياً كل من تشملهم التسوية إلى الانضمام اليها.

وأشار عدد من المواطنين الذين تمت تسوية أوضاعهم إلى أن الاجراءات تتم بكل سهولة ويسر حيث بين صبحي عبد اللطيف أنه فار من الخدمة وجاء إلى مركز الشميطية لتسوية وضعه والعودة إلى صفوف الجيش العربي السوري.

من جانبه بين شادي الهزاع أنه متخلف عن الخدمة الاحتياطية وجاء لتسوية وضعه تمهيداً للالتحاق بالخدمة بينما أوضح علي العجيل أنه جاء من منطقة الكسرة لتسوية وضعه منوهاً بالإجراءات السهلة والميسرة في عملية التسوية.

وتتواصل خلال الأيام القادمة عملية التسوية لإتاحة الفرصة أمام جميع المدنيين المطلوبين والعسكريين الفارين والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية للعودة إلى حضن الوطن.

روابط ذات صلة

مقتل وإصابة عناصر من "قسد" في هجوم بريف دير الزور

مظاهرة احتجاجية في الشدادي تنديداً بممارسات "قسد"

توقيف شخص يمارس الاحتيال عبر مواقع التواصل في سوريا

مناورة تكتيكية عسكرية سورية بإشراف روسي جنوب سوريا 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مسؤول أمريكي كبير يخفي معلومات عن الاصول المعملية لـ'كورونا'!

منظمة "خليجية اسرائيلية" توقع اتفاقية تعاون في دبي!

أفريقيا تتخطى عتبة 10 ملايين إصابة بكورونا وآلاف الوفيات!

الأمم المتحدة: مخاوفنا زادت تجاه تدهور حقوق الإنسان بتونس

وجهاء دير الزور يشيدون بالتسوية الشاملة لأبناء المحافظة

طالبان تدعو طاجيكستان وأوزباكستان إلى إعادة الطائرات 'المخطوفة'