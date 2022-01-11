عرنوس في زيارة إلى اللاذقية على رأس وفد حكومي

العالم - سوريا

وخلال اجتماع لتتبع تسويق الحمضيات بمبنى محافظة اللاذقية قال المهندس عرنوس إن تكاليف نقل محصول الحمضيات من أرض المزارع ستتحملها الدولة إلى كل المناطق السورية، ليس أمامنا سوى التسويق الداخلي فالعقوبات والضغوط الخارجية تؤثر على حركة الصادرات السورية.

وأضاف المهندس عرنوس: تدخلنا سيكون لصالح المنتجين ولن يتم تحميل نقل المحصول أي تكلفة إضافية ضمن الأراضي السورية ونأمل أن ينعكس ذلك إيجاباً على تحسن الأسعار وتسويق المنتج.

وطلب المهندس عرنوس من المؤسسة السورية للتجارة الاستنفار والعمل على مدار الساعة لوضع الإجراءات المتعلقة بتسويق الحمضيات موضع التنفيذ.. نريد أن يتلمس المزارعون النتائج الإيجابية لإجراءاتنا بشكل مباشر.

وتابع المهندس عرنوس: بذلنا العديد من المحاولات لتسهيل عبور الحمضيات إلى الأسواق الخارجية ولم يكن هناك استجابة، وبالتوازي مع جهودنا بتسويق الموسم ضمن الأسواق المحلية سنواصل محاولتنا لدعم إجراءات التسويق الخارجي.

يتبع..