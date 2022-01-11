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إطلاق سراح أستاذ جامعي أفغاني معارض لطالبان

إطلاق سراح أستاذ جامعي أفغاني معارض لطالبان
الثلاثاء ١١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:١٢ بتوقيت غرينتش

أطلقت جماعة طالبان سراح فيض الله جلال، الأستاذ الجامعي الشهير والمنتقد الصريح للحكومات الأفغانية المتعاقبة، بعد أن كان قد اعتقل مطلع الأسبوع.

العالم ـ أفغانستان

وقالت ابنة الأكاديمي، حسينة جلال، اليوم الثلاثاء، إن "طالبان" أفرجت عن والدها، بعد أن اتهمته الجماعة سابقا بالإدلاء بـ"تصريحات على وسائل التواصل الاجتماعي تحرض الناس ضد الحكومة وتتلاعب بكرامة الناس".

وكانت استخبارات "طالبان" اعتقلت جلال يوم الأحد، وبثت قناة "تولو تي في"، وهي أكبر قناة في أفغانستان كان جلال يعلق على شاشتها بشكل متكرر، تغريدة جاء فيها: "اعتقل جلال بسبب مزاعم ضد إدارات حكومية، وفقا لما ذكره مصدر أمني".

وبعد اعتقاله، تلقى جلال دعما متدفقا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نشر الكثير من المستخدمين صور الأكاديمي، واحتجت مجموعة صغيرة من النساء في كابل للمطالبة بالإفراج عنه.

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