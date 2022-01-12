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سوريا.. مقتل مسعف برصاص "داعش" في مخيم الهول

سوريا.. مقتل مسعف برصاص
الأربعاء ١٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش

قتل مسعف في "الهلال الأحمر الكردي"، مساء الثلاثاء، على يد عناصر تنظيم "داعش" الارهابي بمخيم الهول للاجئين في محافظة الحسكة، شمال شرقي سوريا.

العالم-سوريا

وبحسب ما نقلت مواقع معارضة عن مصادر في "الهلال الأحمر الكردي" من داخل المخيم، فإن عناصر من خلايا "داعش"، دخلوا إلى نقطة إسعاف "الهلال الأحمر الكردي" في مخيم الهول، وأطلقوا الرصاص على الموظفين.

وقتل المسعف "باسم محمد" (26 عاماً، من أهالي حي الصالحية في الحسكة) إثر إصابته برصاصة في الرأس، أثناء تواجده في عمله ضمن نقطة الإسعاف بحسب المصادر ذاتها.

وتم إخلاء مركز "الهلال الأحمر الكردي" في مخيم الهول، من الطواقم الطبية عقب الهجوم.

ويقع مخيم الهول الذي يضم عوائل "داعش" تحت سيطرة ميليشيا "قسد" المدعومة من الاحتلال الامريكي.

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