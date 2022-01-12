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"المساعدات السرية" الأمريكية لأوكرانيا تضم رادارات ومعدات بحرية

الأربعاء ١٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:١٣ بتوقيت غرينتش

كشفت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية عن بعض التفاصيل بشأن حزمة المساعدات العسكرية السرية التي تعتزم الولايات المتحدة تقديمها لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار

العالم - الأميركيتان

وأفادت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين، بأن الحزمة تضم محطات رادار وبعض المعدات البحرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المساعدات لم ترسل إلى أوكرانيا بعد، ومن غير المعروف متى سيتم تسليمها.

وأكد مستشار للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن الجانب الأمريكي أبلغ المسؤولين الأوكرانيين الشهر الماضي "على مستوى عال" بشأن الموافقة على تقديم تلك المساعدات.

وكانت قناة "سي إن إن" قد أفادت بأن البيت الأبيض وافق بشكل سري في ديسمبر الماضي على تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار، مشيرة إلى أن القرار اتخذ قبل أسابيع من المفاوضات الروسية الأمريكية حول الاستقرار الاستراتيجي في جنيف التي اختتمت في 10 يناير الجاري.

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"المساعدات السرية" الأمريكية لأوكرانيا تضم رادارات ومعدات بحرية

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