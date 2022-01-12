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بعد ارتفاع عدد الاصابات..

الصحة العراقية تطلب تشديد الإجراءات الوقائية ضد كورونا

الصحة العراقية تطلب تشديد الإجراءات الوقائية ضد كورونا
الأربعاء ١٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

طالبت وزارة الصحة العراقية، يوم الثلاثاء، بتشديد إجراءات لجنة الصحة والسلامة بشأن التلقيح والوقاية من فيروس كورونا.

العالم-العراق

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي، حسن ناظم في مؤتمره الأسبوعي، إن "وكيل وزارة الصحة طلب تشديد إجراءات لجنة الصحة والسلامة بشأن التلقيح والوقاية".

وفيما توقع ناظم "زيادة دخول مصابي كورونا إلى المستشفيات بالأيام المقبلة"، أشار إلى أن "نسبة وفيات الجائحة ما زالت متدنية بواقع 1.2 في المئة".

من جهته أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، في حديث للسومرية نيوز، أنّ تلقي جرعتين من لقاح كورونا كاف لتوفير جزء من الحماية وتقليل الضرر من خطر الفيروس او دخول المستشفى مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وقال إن "وزارة الصحة تؤكد على اهمية أن يكون هناك تفاعلاً ايجابياً من قبل المواطنين مع الجهات الصحية في سبيل احتواء فيروس كورونا من خلال تلقي اللقاحات والالتزام بإجراءات الوقاية الصحية".

وأعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، أنها "سجلت 1610 حالات إصابة جديدة، مقابل تماثل 284 حالة للشفاء، و8 وفيات بالفيروس".

وأشارت إلى تسجيل 66924 شخصاً للقاح الجائحة في عموم البلاد، خلال 24 الماضية.

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بعد ارتفاع عدد الاصابات.. الصحة العراقية تطلب تشديد الإجراءات الوقائية ضد كورونا