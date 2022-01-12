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طيران العدوان يعاود استهداف مشاريع المياه وشبكات الاتصالات اليمنية

طيران العدوان يعاود استهداف مشاريع المياه وشبكات الاتصالات اليمنية
الأربعاء ١٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:١٤ بتوقيت غرينتش

عاود طيران العدوان السعودي في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، شن غاراته على محافظة صعدة، مستهدفا مشاريع المياه وشبكات الاتصالات.

العالم - اليمن

وأفادت المسيرة نت، بشن طيران العدوان السعودي 3 غارات على خزانات مشروع مياه مدينة صعدة في حقل تُلُمّص.

وأضاف أن طيران العدوان السعودي الأمريكي عاود بغارتين استهداف شبكة الاتصالات في منطقة العبدين جنوب مدينة صعدة، واستهداف شبكة الاتصالات في منطقة بني معين بمديرية رازح الحدودية بغارتين، مشيرا إلى أن عدد غارات العدوان بلغ على شبكة الاتصالات في منطقة العبدين ثمان غارات خلال الساعات الماضية.

يشار إلى أن طيران العدوان كان قد استهدف في وقت سابق اليوم، بغارة شبكة الاتصالات في مديرية الحشوة.

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طيران العدوان يعاود استهداف مشاريع المياه وشبكات الاتصالات اليمنية

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