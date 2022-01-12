الأمن السوداني يغلق جسوراً في الخرطوم قبل مليونية 12 يناير

العالم - السودان

وتأتي مليونية الأربعاء التي تتبناها لجان المقاومة السودانية، ضمن جدول لشهر يناير/كانون الثاني، كانت قد أعدته اللجان في سياق التصعيد الثوري ضد الانقلاب، والضغط على العسكر لعودة الحكم المدني، وتنديداً بالعنف الأمني ضد المتظاهرين السلميين، والذي نتج عنه حتى مساء الإثنين، مقتل 63 شخصاً، وإصابة المئات منذ الانقلاب العسكري لقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وحثّت تنسيقية لجان مدينة الخرطوم، في بيان لها، على "التمسّك بسلمية المواكب، وتأمين مساراتها للحفاظ على أرواح الثوار وسلامتهم، وحماية ممتلكاتهم من السرقة التي صارت سلوكاً معتاداً من القوات الانقلابية"، حسب ما جاء في البيان.

كما طالبت بالقبض على أي شخص يبتدر العنف، وشددت على "تجنّب الاحتكاك مع القوات النظامية، والالتزام بالمسارات المعلنة والمتفق عليها من اللجان الميدانية، مع الالتزام بالزمن المعلن للتحرك، ورصد المندسين والمخربين داخل الموكب، والالتزام بزمن الرجوع وانتهاء المواكب والانسحاب التدريجي، مع التتريس لحماية الجميع من الاعتقال والسرقة التي تتم في نهاية المواكب، مع عمليات الكر والفر".

بيان لجان التنسيق حول اللقاء مع السفارة الأميركية

وفي سياق متصل، أصدر المكتب السياسي لتنسيقيات لجان المقاومة لمدينة الخرطوم، بياناً حول اللقاء التشاوري مع السفارة الأميركية في الخرطوم الذي عقد في الرابع من يناير/كانون الثاني الحالي، وذكر البيان أنه حضر اللقاء ثلاثة ممثلين عن الجانب الأميركي، بينهم القائم بالأعمال، براين شوكان.

وشدد شوكان على دعم المجتمع الدولي للانتقال الديمقراطي في السودان، و"رغبته في الاطمئنان على سيادة السلام وعدم الانجرار للعنف".

ورحّب البيان بالجهود الدولية الداعمة للانتقال الديمقراطي "بما لا يتعارض مع السيادة الوطنية واستقلال اقتصادنا الوطني".

وكشف البيان أنّ اللجان بصدد الانتهاء من "ميثاق سياسي هو الآن قيد التشاور بين لجاننا القاعدية، وأننا نمتلك رؤية لقيادة البلاد مع الشركاء المؤمنين بالتحول الديمقراطي"، تقوم على "تكوين مجلس تشريعي ثوري عبر محليات البلاد، ثم يقوم المجلس التشريعي بتعيين رئيس للوزراء بالتشاور مع كل القوى الثورية".

وشدد البيان على أنه لا تراجع عن مطلب محاكمة الانقلابيين، ورفض الشراكة مع المؤسسة العسكرية كطرف في العملية السياسية والحكم، داعياً الطرف الأميركي إلى فرض عقوبات على الانقلابيين وعدم الاكتفاء بالتلويح بها.