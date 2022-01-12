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هاشتاغ.. انتقادات لبنانية لقرار حضور الطلاب في المدارس + فيديو

الأربعاء ١٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٧ بتوقيت غرينتش

بيروت (العالم) 2022.01.12 – في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة والأزمة السياسية التي يعيشها لبنان، وتفشي فيروس كورونا والمخاوف من انتشار الجائحة أكثر، أعلن وزير التعليم اللبناني عباس الحلبي ضرورة العودة إلى المدارس حضوريا بدءا من يوم الإثنين. 

العالم - لبنان

قرار أثار انتقادات وردود أفعال مختلفة بين أهالي الطلاب.. وكانت انتقادات واسعة جدا لقرار وزير التعليم اللبناني على مواقع التواصل.

هنا لدينا تغريدة من حساب "الأطرش" الذي توجه إلى الوزير: عباس حلبي إذا طالب أو أستاذ صار بدو يفوت عالمستشفى من ورا كورونا أنت بتدفع التكاليف؟ أو وزارة التربية بتتكفل فيهن؟

"عناية مكي" أيضا علقت: فقط في لبنان، وزير التربية يعقد اجتماع عبر تطبيق زوم حرصا على التباعد الاجتماعي لمناقشة العودة الحضورية لطلاب المدارس.

الصحفي بيار أبي صعب علق على قرار وزير التربية بفيديو طريف تحت عنوان عودة التلاميذ إلى المدراس يوم الإثنين.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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