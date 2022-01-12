الأربعاء ١٢ يناير ٢٠٢٢
٠٧:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الملك السعودي وإبنه يعزيان أمير قطر

الملك السعودي وإبنه يعزيان أمير قطر
الأربعاء ١٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:١٢ بتوقيت غرينتش

بعث الملك السعودي "سلمان بن عبد العزيز"، وولي عهده "محمد بن سلمان"، برقيتي عزاء لأمير قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني"، بوفاة عضو الأسرة الحاكمة، "محمد بن خالد آل ثاني".

العالم - قطر

وذكرت وكالة "واس" السعودية الرسمية أن الملك سلمان بعث برقية عزاء ومواساة لأمير قطر في وفاة "الشيخ محمد".

وقال الملك سلمان في البرقية، حسب الوكالة: "علمنا بنبأ وفاة سعادة الشيخ محمد بن خالد بن حمد بن عبدالله آل ثاني – رحمه الله –. وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويُسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء. إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث ولي العهد السعودي برقية مماثلة إلى أمير قطر قال فيها: "تلقيت نبأ وفاة سعادة الشيخ محمد بن خالد بن حمد بن عبدالله آل ثاني – رحمه الله –؛ وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

المصدر: "واس"

روابط ذات صلة

وزير الخارجية الإيراني يلتقي أمير قطر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

كازاخستان تتخذ إجراءات جديدة عقب أحداث الشغب في البلاد

السعودية بين فضيحتين.. "فيلم الصواريخ" وعملية "حرية اليمن السعيد"

رسميا.. الإطار التنسيقي يعلن موقفه من الجلسة الأولى للبرلمان

الحشد يضبط مخبئا لداعش يحوي مقذوفات حربية واعتدة في كركوك

المواجهة الامريكية الروسية في اوكرانيا وكازاخستان

سيناتور أمريكي يتهم بايدن بالسير 'في طريق سلفه ترامب'