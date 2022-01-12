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سيناتور أمريكي يتهم بايدن بالسير 'في طريق سلفه ترامب'

سيناتور أمريكي يتهم بايدن بالسير 'في طريق سلفه ترامب'
الأربعاء ١٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:١٤ بتوقيت غرينتش

انتقد سيناتور أمريكي، الرئيس جو بايدن، معتبرا أنه يسير في " الطريق المأساوي نفسه" الذي سلكه الرئيس السابق دونالد ترامب.

العالم - الأميركيتان

وحسب "نيويورك بوست" قارن السيناتور الجمهوري ميت رومني، خلال خطاب ألقاه في مجلس الشيوخ، تعليقات بايدن الأخيرة بمزاعم ترامب "الكاذبة" بتزوير انتخابات 2020.

وانتقد رومني خطاب بايدن الذي ألقاه في أتلانتا، مشيرا إلى أن بايدن قال: "إن هدف بعض الجمهوريين هو تحويل إرادة الناخبين إلى مجرد اقتراحات"، معلقا على ذلك قائلا: "هكذا، يسير الرئيس بايدن في نفس الطريق المأساوي الذي سلكه سلفه ترامب، حيث يلقي بظلال من الشك على مصداقية الانتخابات الأمريكية".

وعبر عن حزنه على خلفية خطاب بايدن، قائلا: "هذا يوم حزين، فأنا كنت أتوقع المزيد من الرئيس بايدن، الذي تولى منصبه بهدف توحيد البلاد".

ودان رومني، الطريقة التي تم بها "تحقير" "المؤسسات الأمريكية التأسيسية" في عهد ترامب، بما في ذلك الانتخابات، والصحافة، والعدل، ووكالات الاستخبارات والصحة العامة.

كما اتهم رومني، بايدن بإحداث "تداعيات شريرة وعنصرية" بشأن أولئك الذين يعارضون توقيع الديمقراطيين على قانون حرية التصويت.

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سيناتور أمريكي يتهم بايدن بالسير 'في طريق سلفه ترامب'

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