العدوان يعيد التموضع في الجنوب اليمني لتهيئته للانفصال + فيديو

العالم – اليمن

وفي حديث لقناة العالم الإخبارية قال العميد مجيب شمسان إن تحالف العدوان بات يعيش اليوم نوعا من الأزمة العميقة، حيث بات يثير حالة من الشفقة والشعور بالسخرية نتيجة ما وصل إليه.

وأضاف أنه وبعد 7 أعوام من تحالف العدوان والتي كان يطلق خلالها شطحاته بالسيطرة على اليمن في غضون أيام ومئات الآلاف من الغارات وتقدمه المزعوم.. بات اليوم يضج الدنيا زعيقا بمجرد سيطرته على مديرية أو مديريتين في محافظة شبوة والتي هي أساسا كانت واقعة تحت سيطرته.

ونوه إلى أن: "تحالف العدوان يبحث اليوم عن أي انتصار يعيد إلى مرتزقته الروح المعنوية التي فقدها في ظل الهزائم المتراكمة."

وأشار إلى أن مدى أزمة هذا التحالف البنيوية قد تجلى على كافة الأصعدة والمستويات سواء ما جاء على لسان المتحدث باسمه تركي المالكي والفضائح المدوية بسرقة الأفلام وادعاءه بأنها صور لمخازن الأسلحة في الحديدة، أو مقطع الاستراق الاستخباراتي كما يقولون عن حزب الله وغير ذلك.

وأوضح أن: هذه الوضعية ليست عادية، بل تعكس أزمة عميقة يعيشها هذا العدوان في ظل أزمته وهزائمه المتراكمة طيلة السنوات الـ7 السابقة.

وقال العميد مجيب شمسان إن: هذا ليس جديدا علينا، فكنا نسمع عن عمليات وعمليات يقوم بها على الساحل الغربي طيلة أعوام، ولكن بالأخير انتهت إلى ما انتهت إليه.

وبين أنه وعلى سبيل المثال كانت هناك عملية تحت ما أسماها "النجم الثاقب" في محافظة البيضاء وكانت مشابهة لمثل هذا الضجيج الإعلامي الحالي من حيث المزاعم بالتقدم في الزاهر والصومعة وعدد من مديريات محافظة البيضاء.

وحذر قائلا: "من جديد اليوم يتم إعادة التموضع في الجنوب لتهيئته للانفصال، وبنفس الطريقة هناك تصعيد للساحل الغربي تمهيدا لتدويله.. وبالتالي تم سحب ألوية العمالقة مرتزقة الإمارات من الساحل وزج بهم إلى محافظة شبوة في محاولة تموضع في المناطق التي وصل إليها الجيش اليمني واللجان لشعبية.

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