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قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري :

الشهيد سليماني احبط مخططات الاستكبار والرجعية العربية والكيان الصهيوني

الشهيد سليماني احبط مخططات الاستكبار والرجعية العربية والكيان الصهيوني
الأربعاء ١٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٠ بتوقيت غرينتش

اكد قائد القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الاسلامية العميد علي اكبر حاجي زادة بان القائد الشهيد الحاج قاسم سليماني احبط مخططات الاستكبار والرجعية العربية والكيان الصهيوني بالمنطقة.

العالم - ايران

يتبع...

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