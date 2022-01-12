الأربعاء ١٢ يناير ٢٠٢٢
٠٩:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

مقتل عنصرين من "قسد" أحدهما مسؤول الإعلام لديها بريف دير الزور

مقتل عنصرين من
الأربعاء ١٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٢ بتوقيت غرينتش

قتل عنصران من ميليشيا “قسد” المدعومة أمريكيا أحدهما مسؤول الإعلام لديها في حادثتين منفصلتين بريف دير الزور الشرقي.

العالم-سوريا

وذكرت مصادر محلية لمراسل سانا أن “ما يسمى مسؤول الإعلام لدى ميليشيا “قسد” قتل برصاص مجهولين بالقرب من قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي”.

وفي السياق نفسه لفتت المصادر إلى أن “جثة عنصر آخر من الميليشيا وجدت مرمية في أحد شوارع مدينة هجين بريف المحافظة الشرقي”.

وقتل وأصيب عدد من مسلحي ميليشيا “قسد” أمس بانفجار عبوة ناسفة زرعتها الفصائل الشعبية في قرية الطكيحي بريف دير الزور الشمالي.

وتتواصل الهجمات على تحركات ومقرات مسلحي ميليشيا "قسد" ضمن المناطق التي ينتشرون فيها بدعم من قوات الاحتلال الأمريكي في الجزيرة السورية وذلك رداً على ممارساتها الرامية إلى التضيق على الأهالي ودفعهم للانضمام إليها أو تهجيرهم من منازلهم ومناطقهم.

تصنيف :

روابط ذات صلة

مقتل وإصابة عناصر من "قسد" في هجوم بريف دير الزور

مظاهرة احتجاجية في الشدادي تنديداً بممارسات "قسد"

'حرب المسيّرات' التركية تستعر ضد 'قسد'.. ماذا يحدث في الشمال السوري؟

"قسد" تخطف 40 مدنياً خلال حملة مداهمات بريف الرقة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وضع حجر أساس محطة كهربائية بقدرة 913 ميغاواط جنوب ايران

قائد حرس الحدود الايراني يصل الى كراتشي

ميقاتي يهدد بالاستقالة بحال ملاحقة حاكم مصرف لبنان

السعودية تؤيد حكما بإعدام الشابين البحرينيين جعفر سلطان وصادق ثامر

جندي بولندي هارب يعترف بمقتل أكثر من 240 لاجئ على الحدود

شاهد.. تحالف العدوان علی اليمن في مرحلة مابعد الفشل