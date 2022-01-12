مقتل عنصرين من "قسد" أحدهما مسؤول الإعلام لديها بريف دير الزور

العالم-سوريا

وذكرت مصادر محلية لمراسل سانا أن “ما يسمى مسؤول الإعلام لدى ميليشيا “قسد” قتل برصاص مجهولين بالقرب من قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي”.

وفي السياق نفسه لفتت المصادر إلى أن “جثة عنصر آخر من الميليشيا وجدت مرمية في أحد شوارع مدينة هجين بريف المحافظة الشرقي”.

وقتل وأصيب عدد من مسلحي ميليشيا “قسد” أمس بانفجار عبوة ناسفة زرعتها الفصائل الشعبية في قرية الطكيحي بريف دير الزور الشمالي.

وتتواصل الهجمات على تحركات ومقرات مسلحي ميليشيا "قسد" ضمن المناطق التي ينتشرون فيها بدعم من قوات الاحتلال الأمريكي في الجزيرة السورية وذلك رداً على ممارساتها الرامية إلى التضيق على الأهالي ودفعهم للانضمام إليها أو تهجيرهم من منازلهم ومناطقهم.