جولة أميرعبداللهيان الإقليمية تفتح فصلا جديدا مع دول الجوار + فيديو

العالم – إيران

وكان العنوان العريض للجولة ترحيب إيران الدائم لكل مبادرات الحوار التي تؤدي إلى التعاون في منطقة الخليج الفارسي.

ملفات عديدة حملها معه أميرعبداللهيان وناقشها مع كبار القادة والمسؤولين في عمان وقطر، بدأت من العلاقات الثنائية وصولا إلى القضايا الإقليمية والدولية.

ولم تغب مفاوضات فيينا عن الطاولة، حيث كان من أهداف هذه الزيارة إحاطة الدول الجارة برؤية إيران حول المفاوضات في فيينا.

وفي تصريح من مبنى السفارة الإيرانية بالدوحة قال أميرعبداللهيان: "نحن نحرص على أن نضع أصدقائنا الإقليمييين في صورة آخر مستجدات المتعلقة بمفاوضات فيينا، لدى جيراننا الحق في التعرف على عملية المفاوضات بين إيران ومجموعة 4+1.. إننا نعتقد بأننا يمكننا تقاسم الإنجازات النووية السلمية في إيران مع الدول الجارة والمسلمة جميعا."

وكان لأفغانستان واليمن وفلسطين اهتمام على مائدة الحوار، ليس فقط مع القادة في العاصمتين بل مع الأفرقاء الآخرين.

وفي هذا السياق التقى أميرعبداللهيان بكبر المفاوضين في حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية محمد عبدالسلام في مسقط، وفي الدوحة برئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.. لقاءات بحثت كل ما هو جديد في الساحتين الفلسطينية واليمنية.

وصرح هنية بعيد لقاءه بأمير عبداللهيان: "إستعرضنا دور الجمهورية الإسلامية في الدعم المتواصل لشعبنا وقضيتنا وأيضا للمقاومة في فلسطين، وكذلك المناخات الإيجابية المتصلة بالمقاربات والمصالحات بين الجمهورية الإسلامية وبين الدول العربية الشقيقة."

هي إذا تحركات دبلوماسية باتجاه العلاقات الثنائية بين إيران ودول الخليج الفارسي، وتقول طهران إنها لا توجه أي قيود أو استثنائات ببناء علاقات جيدة مع الدول الإقليمية.

زيارة هي الأولى لوزير خارجية إيران إلى قطر بعد اعتلاء الحكومة الإيرانية الجديدة، زيارة وإن كان تعزيز العلاقات الثنائية حاضرا فيها بقوة إلا أنها شملت طرح ملفات إقليمية ودولية.. زيارة لا تنفصل عن السياسة الإيرانية المعلنة الرامية إلى تعزيز العلاقات مع دول الجوار أولا.

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