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جندي بولندي هارب يعترف بمقتل أكثر من 240 لاجئ على الحدود

جندي بولندي هارب يعترف بمقتل أكثر من 240 لاجئ على الحدود
الأربعاء ١٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٥ بتوقيت غرينتش

قالت لجنة التحقيق في بيلاروسيا إن الجندي البولندي إميل شيشكو، الذي فر إلى بيلاروسيا وطلب اللجوء السياسي، على علم بمقتل أكثر من 240 مهاجرا.

العالم - أوروبا

وجاء بيان اللجنة: "أثناء التحقيق في القضية الجنائية، قال إميل شيشكو إنه منذ 8 يونيو 2021 ، شارك مع زملائه في جرائم قتل منظمة في الشريط الحدودي وبالقرب من قرية سيميانوفكا. وبحسب الجندي، فهو على علم بمقتل أكثر من 240 شخصا".

هذا وأضافت الخدمة الصحفية في لجنة التحقيق البيلاروسية، اليوم الأربعاء، أن اللجنة بدأت في جمع معلومات إضافية حول مقتل مهاجرين وحقائق اختفاء أشخاص كانوا يسافرون إلى أوروبا الغربية.

وبحسب البيان: "التحقيق يبدأ بجمع معلومات إضافية عن ضحايا قوات الأمن البولندية. وتواصل دائرة التحقيق الرئيسية التحقيق في قضية جنائية تتعلق بجرائم ضد الأمن البشري، والدعاية للحرب".

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جندي بولندي هارب يعترف بمقتل أكثر من 240 لاجئ على الحدود

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