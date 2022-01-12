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شاهد.. تحالف العدوان علی اليمن في مرحلة مابعد الفشل

الأربعاء ١٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٦ بتوقيت غرينتش

أكد الاعلامي اليمني طالب الحسني ان تحالف العدوان علی اليمن دخل مرحلة مابعد الفشل منذ سنوات ومن الصعب عودته الی الزخم الذي حصل في عام 2015.

العالم - خاص بالعالم

وقال الحسني في حديث لبرنامج بانوراما علی شاشة قناة العالم الاخبارية:"حكومة صنعاء أصبحت أقوی مما كانت عليه في عام 2015 بمرات علی عدة مستويات شعبية وعسكرية وتسليحاً وثباتاً وخبرة؛ في حين ان تحالف العدوان فقد الزخم الاقليمي والدول التي كانت تساعده والانفاس التي كانت لاتزال موجودة حتی لدی بعض اتباعه. ولهذا لايمكن ان يعود الی ماكان عليه في السابق علی الاطلاق".

وأوضح الحسني ان المواجهات دخلت مرحلة ترفض فيها صنعاء دعوات تحالف العدوان لوقف اطلاق النار، فاستراتيجية صنعاء أكبر وأبعد من وقف اطلاق النار واكبر من الدخول في عملية سياسية شكلية وان أهدافها تصل الی طرد الاحتلال من المحافظات الجنوبية.

وبيّن ان غارات تحالف العدوان والعودة الی الضجيج الاعلامي ومحاولة التنسيق بين أطراف المرتزقة يأتي في سياق تغطية الفشل.

وأوضح ان المرتزقة التي يدعهما تحالف العدوان هي نسخة مطابقة لبجبهة النصرة وان الوية العمالقة عبارة عن قوات القاعدة وجماعات تكفيرية تحت مسمی جديد.

وأكد الحسن ان عمليات قوات الجيش واللجان الشعبية تتمحور حول تحرير مأرب وهذا ما جعلهم يستبعدوا عمليات عسكرية واسعة في شبوة، مشدداً علی ان هذه القوات سوف تحرر شبوة بعد ما تفرغت من تحرير مأرب.

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شاهد.. تحالف العدوان علی اليمن في مرحلة مابعد الفشل