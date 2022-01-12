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وضع حجر أساس محطة كهربائية بقدرة 913 ميغاواط جنوب ايران

وضع حجر أساس محطة كهربائية بقدرة 913 ميغاواط جنوب ايران
الأربعاء ١٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:١٢ بتوقيت غرينتش

أعلن المدير التنفيذي لشركة غدير للطاقة في "لامرد" جنوب ايران، وضع حجر الاساس لمشروع بناء محطة تعمل بالدورة المركبة وبقدرة 913 ميغاواط في المنطقة الاقتصادية الخاصة في المدينة .

العالم - ايران

وأوضح " علي مسعودي" في مراسم ابرام عقد الانشاء مع شركة المقاولة اليوم الاربعاء، أن بناء المحطة يستهدف توفير الطاقة لاضخم مصنع لانتاج ألمنيوم في البلاد بطاقة 300 الف طن سنويا في لامرد.

وأستطرد أن المصنع يتطلب 520 ميغاواط كهرباء، ومع نقص الطاقة التي تواجه البلاد لايمكن تطبيق القطع المبرمج على مصنع الالمنيوم وعليه تم بناء المحطة لتغطيتها.

وبيّن مسعودي أن سيتم وضع حجر الاساس للمرحلة الاولى من المحطة غدا الخميس، حيث إن الوحدة الاولى تعمل بالغاز وبقدرة 315 ميغاواط وسيتم بناؤها على مدى 18 شهرا وستنضم لشبكة الكهرباء قبل موسم ذروة الاستهلاك صيف 2024.

ولفت الى أن الكهرباء المولدة في الوحدة الاولى سيتم تخصيصها كاملا لمصنع الالمنيوم وأن الوحدة الثانية بقدرة 315 ميغاواط ستنضم للشبكة بعد 7 شهور من انضمام الاولى.

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