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القوات المسلحة اليمنية:بلغ عدد قتلى العدوان في شبوة أكثر من 515 قتيلا بينهم قادة والجرحى تجاوز 850 جريحا وأكثر من 200 مفقود بحسب مصادر استخباراتية

الأربعاء ١٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٤ بتوقيت غرينتش

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