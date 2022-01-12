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القوات المسلحة اليمنية: تمكنت قواتنا من إلحاق خسائر كبيرة جدا في صفوف مرتزقة ودواعش الإمارات في محافظة شبوة خلال الأيام الماضية

الأربعاء ١٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٤ بتوقيت غرينتش

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