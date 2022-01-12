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سفارة أميركا ببيروت نفت حديث شيا وبري عن مصرف لبنان: النقاش تركز على تساؤلات حول مجلس النواب

سفارة أميركا ببيروت نفت حديث شيا وبري عن مصرف لبنان: النقاش تركز على تساؤلات حول مجلس النواب
الأربعاء ١٢ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:٠١ بتوقيت غرينتش

نفت السفارة الأميركية ببيروت حديث شيا وبري عن مصرف لبنان مؤكدة أن النقاش تركز على تساؤلات حول مجلس النواب.

العالم _لبنان_السفارة الامريكية

وأشارت ​السفارة الأميركية​ في ​بيروت​، في تصريح غبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، انه "تركز النقاش مع بري على تساؤلات حول مجلس النواب، وعلى زيارة مرتقبة لمسؤول في ​الخارجية الاميركية​. لذا اقتضى التوضيح".

ياتي ذلك بعد أخبار أوردتهاصحيفة "الجمهورية"أفادت بأن "السفيرة الأميركية دوروثي شيا أبلغت الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال زيارتها له امس، أنه نما اليها امس الأول ان اجراء قانونيا سيتخذ في حق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة "ونحن نعوّل على حكمتك وحزمك دولة الرئيس للحؤول دون التصرف بتهور ضد سلامة، خصوصاً ان المحافظة عليه ضرورية في هذه المرحلة الدقيقة".

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