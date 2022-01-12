اعتقالات واقتحامات في النقب لليوم الثالث على التوالي

العالم - فلسطين

كما اقتحمت وحدات شرطية معززة قرية صويوين ونفذت حملة اعتقالات بحق السكان.

وتشهد منطقة النقب، اليوم الأربعاء، اضرابا عاما يشمل جهاز التربية والتعليم، احتجاجا على ما يمارس بحق سكان القرى غير المعترف بها، خاصة قرية الاطرش التي تواجه عمليات تجريف مستمرة منذ ثلاثة أيام.

وكانت الشرطة الاسرائيلية قد اعتدت يوم أمس الثلاثاء على اهالي منطقة النقب بالرصاص المطاطي، والغاز المسيل للدموع، واعتقلت أكثر من 20 شخصا بينهم نساء واطفال، وقامت بتمديد اعتقالهم.

وكان اليمين الإسرائيلي رحب بالهجمة الشرسة على منطقة النقب، وبعمليات التجريف والاستيلاء، ودعا لتوسيعها، وأكد وزير الاسكان الإسرائيلي زئيف الكين أن عمليات التجريف والتشجير ستستمر بدعم كامل من الحكومة الاسرائيلية.

كما دعا عضو الكنيست العنصري ايتمار بن جفير كافة انصاره وانصار اليمين للتوجه الى بلدات وقرى النقب العربية لدعم الشرطة والجرافات اثناء عمليات التجريف.