حماس: مستعدون لخوض أي غمار لإنهاء مأساة الأسرى + فيديو

العالم - فلسطين

رسالة تهديد جديدة وجهتها المقاومة الفلسطينية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بشأن قضية الأسرى ومواصلة سياسات الاعتقال الإداري والإهمال الطبي في سجون الاحتلال مشددة على أولوية هذا الملف بالنسبة لها وللشعب الفلسطيني.

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أكد استعداد المقاومة لخوض أي غمار لإنهاء مأساة الأسرى الفلسطينيين.

ومن الدوحة قال هنية في مقابلة خاصة مع قناة العالم إن معركة الأمعاء الخاوية هي إحدى تجليات الصراع مع الكيان الإسرائيلي التي تتحقق من خلالها محطات من الانتصار على المحتل، فيما حمل الاحتلال مسؤولية أي مكروه قد يصيب الأسير محمد أبو حميد.

كما أكدت حماس مساندتها لجميع الأسرى الذي يخوضون معركة الأمعاء الخاوية، واعتبرت مواصلة الإهمال الطبي ضد الأسير أبو حميد جريمة تعكس سادية الاحتلال، محذرة من مغبة استمرار هذه السياسة التي أدت إلى تدهور صحة أبو حميد وباتت حياته مهددة.

يأتي هذا فيما يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال مقاطعتهم للمحاكم الإسرائيلية للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، تحت شعار 'قرارنا حرية' وذلك بعد قرار جماعي اتخذوه في الأول من الشهر الجاري يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية وغير المسبوقة لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري.

ويعتقل الاحتلال الإسرائيلي إداريا نحو 500 معتقل فلسطيني، بينهم أربعة قاصرين وأسيرة واحدة، من بين نحو 4600 أسير، وفق نادي الأسير.

وكان الأسير هشام أبو هواش خاض معركته منتصرا ضد اعتقاله الإداري، عبر الإضراب عن الطعام لمدة 141 يوما، الأمر الذي أدى إلى دخوله في غيبوبة متقطعة وكاد يفقد حياته، إلى أن انتزع تعهدا بالإفراج عنه في شباط/ فبراير المقبل.

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