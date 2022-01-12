نائب لبناني: ميقاتي يريد تعزيز استقلالية القضاء والحديث عن تهديده بالإستقالة غير دقيق

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وبعدما تحدثت صحيفة "الاخبار" عن "جرأة" غير مسبوقة" في مواجهة القضاء سجّلت لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي هدّد، بالفم الملآن، بالاستقالة في حال المضيّ في ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومن يمتّ له بصلة، اوضح عضو كتلة الوسط النيابية علي درويش للإستيضاح حول موقف ميقاتي.

دوريش أكد عن هذه المعلومات غير دقيقة والهدف الاساسي لميقاتي هو تعزيز استقلالية القضاء لا التدخل في عمله، معتبرًا أن "كل الاخبار التي تندرج في هذا الإطار هدفها ذر الرماد في العيون من قبل المصطادين في الماء العكر، وهي لا تستند الى الموقف الاساسي والمعلن لرئيس الحكومة".

وذكّر درويش بأن "ميقاتي أعلن مرارا بأنه لو كانت الاستقالة ستفتح كوّة في جدار الازمة الراهنة فلن يتردد بالاقدام عليها، ولكن الجميع يعلم أن وجود حكومة مع صلاحيات قائمة أفضل من الفراع، وأفضل من وجود حكومة تصريف أعمال، وإلا فالبلاد ستذهب الى مزيد من التدهور والانهيار".