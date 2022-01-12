الصحة العالمية: أوميكرون قدد يصل إلى المصابين سابقا أو الملقحين +فيديو

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أوميكرون... المتحور الجديد من فيروس كورونا يجتاح العالم بسرعة قياسية.. فارتفاع أعداد الإصابات يعيد المجتمعات إلى المربع الأول في رحلة مواجهة الوباء الذي عاد ليسجل أرقاما قياسية في عدد الإصابات والوفيات خلال الأيام الماضية.

وقدرت سرعة انتشار متحورأوميكرون بسبعين ضعف سرعة انتشار المتحورات السابقة.

وتداعت الجهات الصحية في مختلف الدول إلى تشديد الإجراءات والقيود المرتبطة بالحركة مع تحذيرات متصاعدة بإمكانية عودة مظاهر الحظر والعمل عن بعد، وغيرها من المظاهر التي رافقت أوج انتشار الفيروس في المراحل السابقة.

أوروبيا، أكثر من نصف سكان القارة العجوز مهددون بالإصابة بمتحور أوميكرون، حسب ما أعلنه مدير منطقة أوروبا هانس كلوغه بمنظمة الصحة العالمية، إذا استمر تفشي الإصابات بالوتيرة الحالية.

وصرح كلوغه قائلا: "إن التوقعات تشير إلى أن أوميكرون قد يصيب أكثر من 50 بالمئة من سكان أوروبا خلال الأسابيع السبعة أو الثمانية المقبلة.. أوميكرون لديه متحورات تسمح له الوصول بطريقة أسهل إلى الخلايا، وأن باستطاعته إصابة المصابين سابقا والذين تلقحوا."

وتشدد أغلب الجهات الصحية في العالم على مجموعة من الخطوات التي من شأنها تسريع السيطرة على الانفلات الذي تسبب به أوميكرون وفي مقدمتها الجرعات الداعمة، وارتداء الكمامة، وتطبيق التباعد الجسدي، والالتزام بنمط الحياة الصحي.

وفي الولايات المتحدة اعتبر مستشار البيت الأبيض بشأن الأزمة الصحية آنتوني فاوتشي أن رغم العدد القياسي للحالات الاستشفائية جراء الإصابة بكوفيد-19، قد تكون الولايات المتحدة على عتبة فترة انتقالية سيكون ممكنا بعدها التعايش مع فيروس كورونا.

وقال فاوتشي: "لسنا في مرحلة يمكننا فيها القول بشكل مقبول 'فلنتعايش مع الفيروس'، بسبب خصوصا الضغط الحالي على نظام الرعاية.. لكنني أعتقد أننا سنصل إليها."

وتواجه الولايات المتحدة حاليا ارتفاعا حادا في عدد الإصابات خصوصا بأوميكرون التي أصبحت مهيمنة خلال أسابيع.. وتسجل البلاد أعداد إصابات قياسية منذ أواخر كانون الأول/ديسمبر.

وعن اللقاح المضاد لأوميكرون قالت اللجنة الاستشارية الفنية حول كوفيد-19 في منظمة الصحة العالمية في بيان أنه يجب تطوير لقاحات مضادة ذات فاعلية عالية للوقاية من الإصابة وانتقال العدوى وأشكال الإصابة الحادة والوفاة، لكن اللقاح الحالي ما زال يعمل ضد سلالة أوميكرون.

وذكرت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الذراع الصحي لمفوضية الاتحاد الأفريقي، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في هذه القارة وصل إلى أكثر من 10 ملايين و أوصت بتنفيذ تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية، بما في ذلك ارتداء الأقنعة والتباعد الجسدي، باعتبارها ضرورة للحد من انتقال الفيروس بغض النظر عن ظهور تحورات جديدة.

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