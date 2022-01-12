العدوان السعودي يفبرك أفلام هوليوودية على أنها في اليمن

العالم - هاشتاغ

في ملف هاشتاغ الأول يقول المثل العامي "لو عايز تكدب بعد شهودك".. وتحالف العدوان السعودي لم يستطع إبعاد شهوده أبعد من كبسة على موقع يوتيوب.

فعلى ما يبدو انتقلت هوليوود إلى مقر المتحدث باسم تحالف العدوان على اليمن تركي المالكي، الذي يبدو مولعا بالأفلام الهوليوودية.

المالكي خرج بمشاهد زعم أنها لمقر تصنيع صواريخ باليستية في اليمن بمساعدة إيرانية، ليتبين لاحقا أن الفيديو مأخوذ من فيلم أميركي اسمه سيفير كلير للمخرج كريستيان فراغا.

الملفت في الفيديو هو قول تركي المالكي إنه لا يستطيع البوح بمكان تصوير هذه الصواريخ على قاعدة أنها معلومات سرية.

وللتأكد أكثر وللفت نظر المتحدث باسم تحالف العدوان ومن يقف خلفه، تابعوا هذا المشهد من الفيلم نفسه على تطبيق يوتيوب، حيث يظهر مشهد الصواريخ المزعومة في الدقيقة السبعين من الفيلم.

طبعا الأفلام الهوليوودية لتحالف العدوان لم تبدأ بهذا الفيديو.. فقبل أيام أطل المخرج الهوليوودي تركي المالكي وقناة العربية بفيديو يزعم أنه لقيادي في حزب الله في اليمن وهو يتحدث مع قادة عسكريين يمنيين، ليتبين لاحقا أن القيادي المزعوم لا يتكلم اللهجة اللبنانية ولا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بحزب الله.

هذه الأفلام الهوليوودية الفاشلة لتحالف العدوان أثارت سخرية واسعة على مواقع التواصل.

وفي ملف هاشتاغ الثاني قبل أشهر ضج الشارع الأردني بكارثة مستشفى السلط حيث انقطع الأوكسيجن من المستشفى ما أودى بحياة عدد من المرضى المصابين بفيروس كورونا.

حينها خرج الكثيرون منتقدين الإهمال الطبي والوضع الصعب الذي يعيشه الأردنيون.. من هؤلاء نضال الطرزي أحد أفراد القوات المسلحة الذي انتقد الوضع، ليحكم عليه بالسجن خمس سنوات.

"بدنا حق نضال" هاشتاغ ترندنغ على مواقع التواصل للمطالبة بالإفراج عن نضال وباقي المعتقلين على خلفية انتقادهم لحادثة مستشفى السلط.

وفي ملف هاشتاغ الثالث في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة والأزمة السياسية التي يعيشها لبنان، وتفشي فيروس كورونا والمخاوف من انتشار الجائحة أكثر، أعلن وزير التعليم اللبناني عباس الحلبي ضرورة العودة إلى المدارس حضوريا بدءا من يوم الإثنين.

قرار أثار انتقادات وردود أفعال مختلفة بين أهالي الطلاب.. وكانت انتقادات واسعة جدا لقرار وزير التعليم اللبناني على مواقع التواصل.